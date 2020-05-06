مكافحة كورونا طبرق: عدد المواطنين العائدين من مصر  بلغ 613 مواطن

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في طبرق فرج الجالي، إن عدد المواطنين العائدين من مصر بلغ 613 مواطن من كافة المدن الليبية تم توزيعهم على عدد من الفنادق بالمدينة.

وأضاف الجالي في تصريح لـ”اخبار ليبيا24″ أن أول دفعة وصلت كانت بتاريخ 26 أبريل الماضي وسوف تنتهي مدة الحظر يوم الجمعة المقبل بعد منتصف الليل.

وتابع رئيس اللجنة :”سحبنا أول عينة من التحاليل وكانت النتيجة سلبية، وننتظر نتائج التحاليل الثانية وعند استلامها سيتم الإفراج عن أصحاب النتائج السلبية يوم السبت المقبل”.

وفي ذات السياق، أكد عضو اللجنة منعم أسويكر لـ”أخبار ليبيا24″ أن أمس الثلاثاء وصل إلى طبرق عدد 43 عالق من مصر وتم توزيعهم على الفنادق.

وأشار أسويكر إلى أن من يتم مدة الإسبوعين من الحجر سيتم إخراجهم وبقية المحجورين سيتم التعامل معهم مثلما تعاملنا مع الدفعة الأولى.

وأفاد عضو لجنة مكافحة كورونا أن عدد من العالقين هم أصحاب أمراض مزمنة وغيرهم من الأمراض وتم بتوفير العلاج اللازم لهم، وتقدم لهم الخدمات الصحية اللازمة سواء داخل الفنادق أو بالمركز الطبي وخاصة مرضى الغسيل الكلوي فقد خصصت لهم غرفة.

ولفت إلى أن االلجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا ولجنة الاستجابة السريعةعقدت اجتماعًا الثلاثاء لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ للإفراج على الدفعة الأولى واتباع الإجراءات مع بقية الدفعات.

وأضاف أسويكر أن المواطنين العائدين من مصر والذين وصلوا إلى طبرق من جميع أنحاء ليبيا من الشرق والغرب والجنوب وتقدم لهم الخدمات المطلوبة سواسية.

وأفاد أنه ستسحب العينة الثانية يوم الخميس على الدفعة الأولى وعلى النتائج سيتم الإفراج عن أصحاب النتائج السلبية يوم السبت المقبل.