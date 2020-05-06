لمنع تسلل “كورونا”للبلاد .. وزارة الصحة تتابع الإجراءات الوقائية لعودة العالقين بمنفذ أمساعد مع مصر تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة الصحة واللجنة الاستشارية لمنع انتشار كرونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تفقد مدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة نوري الفسي برفقة مدير إدارة الموارد البشرية صباح اليوم الثلاثاء منفذ أمساعد الحدودي مع مصر وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

حيث تم خلال الزيارة الميدانية متابعة إجراءات عودة العالقين من الخارج، وفقا لتوصيات اللجنة العليا للكشف على فيروس كرونا، وذلك ضمن الإجراءات المشددة في ليبيا التي تتخذها وزارة الصحة واللجنة الاستشارية في محاولة لمنع انتشار فيروس كرونا من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية .

والتقت اللجنة خلال الزيارة مع مدير مكتب المراقبة الصحية بمنفذ أمساعد صلاح عبدالستار القطعاني واطلعت على تنفيذ الإجراءات الفنية والمهنية .

ودعت اللجنة إلى ضرورة التقييد والالتزام الصارم بالإجراءات المطروحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و ذلك في ظل استمرار انتشار وباء كورونا في العالم وفي منطقتنا والدول المجاورة، وما ينجم عن ذلك من مخاطر وتهديد لحياة المواطنين، مشدداً على الضرورة الملحة للالتزام الصارم بالإجراءات المقررة، وخاصة بالمقرات المخصصة بالحجر الصحي وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمنفذ الحدودي لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين، فضلاً عن توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص، وفقاً لتطورات انتشار المرض عالمياً ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول، والالتزام، بمراقبة الوضع الوبائي من خلال تنشيط الترصد الوبائي.

وأشادت اللجنة المكلفة خلال الزيارة بمجهودات القائمين علي المنفذ و بما يقومون به من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة وتفعيل جهاز القياس الحراري لضمان سير العمل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والصالح العام .

وأكدت اللجنة إن الهدف من الزيارة التي اجريت ، للوقوف على سير عمل بالحجر الصحي بالمنافذ الدولية للإطلاع عن قرب علي ما يقدمه من خدمات ومدي تطبيق الاجراءات الصحية الدولية بالحجر الصحي داخل المنافذ علي الأشخاص العائدين من الخارج ومتابعة وإجراءات السلامة الصحية .