صرمان تعلن شفاء الحالة الصفرية المصابة بفيروس كورونا في المدينة

صرمان تعلن شفاء الحالة الصفرية المصابة بفيروس كورونا في المدينة

أخبار ليبيا24

أعلنت لجنة الأزمة لمكافحة وباء كورونا بمدينة صرمان، أمس الثلاثاء شفاء الحالة المصابة بفيروس كورونا في المدينة.

وأضافت اللجنة في بيان لها أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالة كانت النتائج سالبة و شفاءها من الفيروس.