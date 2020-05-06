صرمان تعلن شفاء الحالة الصفرية المصابة بفيروس كورونا في المدينة
أخبار ليبيا24
أعلنت لجنة الأزمة لمكافحة وباء كورونا بمدينة صرمان، أمس الثلاثاء شفاء الحالة المصابة بفيروس كورونا في المدينة.
وأضافت اللجنة في بيان لها أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالة كانت النتائج سالبة و شفاءها من الفيروس.
وأكدت لجنة الأزمة لمكافحة وباء كورونا أن عائلة الحالة المصابة أكملت فترة الحجر الصحي وهي بصحة وسلامة في حالة جيدة.
وبحسب آخر الإحصائيات فإن إجمالي الحالات المُسجلة بفيروس كورونا في ليبيا بلغت 63 حالة إصابة شفي منها 24 مصاب بنسبة تعافي تبلغ أكثر من 36.50% و توفيت 3 حالات فيما تتلقى 36 حالة العلاج.