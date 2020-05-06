شحنة ثانية من المستلزمات الطبيّة الوقائية تصل لمطار معيتيقة قادمه من أنقرة

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وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي أمس الثلاثاء، الشحنة الثانية من المستلزمات الطبيّة الوقائية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قادمة من أنقرة.

وأوضحت وزارة صحة الوفاق عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الإمدادات الطبية التي جرى شحنها تشمل بدل عزل واقية وواقيات وجه ونظارات واقية وأقنعة وجه ذات استعمال واحد وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.