شحنة ثانية من المستلزمات الطبيّة الوقائية تصل لمطار معيتيقة قادمه من أنقرة
أخبار ليبيا24
وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي أمس الثلاثاء، الشحنة الثانية من المستلزمات الطبيّة الوقائية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قادمة من أنقرة.
وأوضحت وزارة صحة الوفاق عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الإمدادات الطبية التي جرى شحنها تشمل بدل عزل واقية وواقيات وجه ونظارات واقية وأقنعة وجه ذات استعمال واحد وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.
وقال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود»إن “وصول شحنة المستلزمات الوقائية مساء الثلاثاء قادمة من العاصمة التركية أنقرة، يأتي استمرارًا لتنفيذ الإجراءات الإضافية التي اتخذها الوكيل العام لتوفير الإمدادات الطبية، ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.