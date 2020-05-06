خلال اتصال هاتفي مع السراج.. وليامز تؤكد استعداد البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج التطورات الأخيرة في ليبيا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن وليامز مع السراج بيانه الإيجابي الأخير الذي دعا فيه جميع الأطراف والقوى السياسية إلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

واعتبرت وليامز، أن هذه المبادرة ومبادرات إيجابية أخرى والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تخلق زخماً يمكن أن يبنى عليه من أجل وقف القتال وإعادة إحياء عملية سياسية شاملة.

وأعربت وليامز، عن استعداد البعثة لاستئناف المسار السياسي الليبي – الليبي، بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم (2510)، وذلك بلقاء عبر الاتصال المرئي إذا لزم الأمر.

وجددت المبعوثة الأممية، مناشدتها لجميع الأطراف بإنهاء الاقتتال فورا وتجنيب الليبيين المزيد من ويلات الصراع.