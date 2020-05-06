بعد إدانة ” القبي “.. دفاع الوفاق تطالب النشطاء بعدم نشر أي معلومات وصور عسكرية القبي برر تصويره تقدم قوات الوفاق بأنهم تقدموا عدة كيلو مترات عن المكان الذي قام بالتصوير فيه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق، إنه لاحظت خلال الفترة الماضية تداول بعض المواقع والمدونين ممن يرافقون قواتها في تصديهم لـما أسمته “العدوان الغاشم” على العاصمة، بنشر أخبار وتحركات ومعلومات عن الكتائب المُقاتلة، وهو الأمر الذي يعد مرفوضا وإن كان بحسن النية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن نشر هذه الأخبار والمعلومات يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية، ويشكل خطراً كبيراً على حياة القوات، وأهابت الوزارة بالمدونين والنشطاء عدم نشر أو تداول الأخبار والصور والمقاطع المرئية للمواقع والأفراد والآليات والتحركات العسكرية حتى يتم الإعلان عنها من قبل الغرفة الرئيسية لعملية بركان الغضب.

#تنويـــه :‏ وزارة الدفــــاع الليبية تنبه وزارة الدفاع كافة المُدونــــين والنُـــشطاء لعدم نشر… Posted by ‎عملية بركان الغضب‎ on Wednesday, May 6, 2020

وكان احد إعلاميي عملية بركان الغضب، جلال القبي، قد استقال من منصبه بعد اتهامه من قبل مناصرين لمليشيات السراج بأنه ساهم في مقتل 35 عنصراً على يد قوات الجيش الوطني .

وقام القبي بعمل بث مباشر أثناء محاولة الاقتحام لقاعدة الوطية، ما كشف إحداثيات مواقعهم في المحاور، رغبة منه في الحصول على أكبر عدد من الإعجابات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر ميدانية، عن قتلى القوات التابعة لحكومة الوفاق ، والمدعومة بمرتزقة سوريين موالين لتركيا، في محاولة الهجوم على قاعدة الوطية بغطاءٍ جويّ تركي ، أمس.