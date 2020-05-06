بالأرقام تعرف على رحلة فيروس كورونا في ليبيا

بالأرقام تعرف على رحلة فيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبا24

43 يوم منذ إلاعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا المتجدد في ليبيا حيث سجلت أول حالة إصابة يوم 24 مارس الماضي.

وبحسب ما هو معلن فإن 4 مدن ليبية فقط هي من سجلت فيها حالات للإصابة بالمرض وهي طرابلس ومصراتة وبنغازي وصرمان .