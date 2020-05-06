بالأرقام تعرف على رحلة فيروس كورونا في ليبيا
أخبار ليبا24
43 يوم منذ إلاعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا المتجدد في ليبيا حيث سجلت أول حالة إصابة يوم 24 مارس الماضي.
وبحسب ما هو معلن فإن 4 مدن ليبية فقط هي من سجلت فيها حالات للإصابة بالمرض وهي طرابلس ومصراتة وبنغازي وصرمان .
وحلت طرابلس في الترتيب الأول في عدد الإصابات التي بلغت 48 إصابة تم شفاء 9 منها وسجلت 3 حالات وفاة وتتواجد 36 حالة في العزل الصحي.
وجاءت مدينة مصراته ثانيا حيث تم تسجيل 10 إصابات بالفيروس تم تعافيها بالكامل ولا توجد وفيات أو مرضى في العزل حاليا.
فيما سجلت مدينة بنغازي 4 حالات إصابة بفيروس كورونا وتم تعافيها بالكامل، وحالة واحدة في صرمان وأعلن أيضًا عن شفائها.
ومن خلال بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 58 فإن عدد العينات التي تم فحصها في مختلف مناطق ليبيا بلغت 2506 حالة اشتباة حتى اليوم.
وسجلت في ليبيا حتى هذه الساعة 63 حالة إصابة بفيروس كورونا يتواجد منها 36 حالة في العزل الصحي فيما شفيت 24 حالة وسجلت 3 حالات وفاة.