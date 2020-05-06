المسماري يعد الشعب الليبي بالفرح القريب ويقول إن العاصمة سترجع قريبا المسماري يؤكد مقتل العشرات من قوات الوفاق في عملية الوطية

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قال الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن على الشعب الليبي الاستعداد للفرح والمفاجآت، مؤكدًا أن العاصمة طرابلس سترجع قريبا إلى حضن الوطن بفضل أبنائها الوطنيين.

وذكر المسماري، في مؤتمر صحفي مقتضب من بنغازي اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الوطني خاضت يوم أمس الثلاثاء معركة تاريخية في قاعدة عقبة بن نافع بالوطية وقتلت خلالها عشرات التكفيريين من اتباع أردوغان وألقت القبض على العشرات منهم.

وقال المسماري، “قضينا على العدو بشكل تام بعد جره إلى منطقة الوطية“.

ونعى المسماري مقتل ثمانية جنود من الجيش الوطني في عملية الصد هجوم قوات الوفاق على قاعدة عقبة بن نافع في الوطية، موجهًا أحر التعازي إلى الشعب الليبي في مقتلهم.