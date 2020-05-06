أحد قتلى الهجوم على الوطية..تعرف على المليشياوي “هشام البريشني”

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كشف مصدر مطلع أن المليشياوي المدعو هشام البريشني قتل أثناء محاولة الهجوم الفاشل على قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” والذي تصدت له القوات المسلحة الليبية صباح الثلاثاء.

من هو البرشيني؟

وأضاف المصدر أن المليشياوي هو هشام محمد العربي البريشني من مواليد 22 نوفمبر 1984، مكان الإقامة مدينة الزاوية وتحديدا منطقة “الشرفاء ” في الطريق الرابط بين مدرسة الضياء الثانوية ومسجد سعد بن معاذ.

وذكر المصدر أن البريشني شارك في أحداث فبراير 2011 وعند سيطرة النظام السابق على مدينة الزاوية منتصف مارس 2011 فر إلى مدينة الزنتان وهناك استقطبه الإرهابي المطلوب ” شعبان هدية ” المكنى أبوعبيده الزاوي لمعسكره.

وأفاد المصدر أن المليشياوي شارك في عملية فجر ليبيا الانقلابية كقائد ميداني تحت مسمى “غرفة ثوار ليبيا” خلال العام 2014 وهنا بدأ يلمع نجمه بعد أن أصبح يقود مجموعة من الشباب المغرر بهم وقامت “غرفة ثوار ليبيا” بدعمه بالأموال ومده بالسلاح ليجند الشباب لاستخدامهم في الضغط على المؤتمر الوطني المنتهي الولاية وخطف بعض أعضائه بالاشتراك مع تشكيلات مليشياوية تتبع عبد الحكيم بلحاج و خالد الشريف.

ولفت المصدر إلى أن البريشني كان سابقا يتبع مليشيا “أحرار الزاوية” إحدى السرايا التابعة لغرفة ثوار الزاوية التابعة للإرهابي أبو عبيدة الزاوي.

وأوضح المصدر أن المليشياوي تربطه صداقة وعلاقة متينة بالمدعو محمد حسين الخضراوي آمر سرية الفاروق الإرهابية وهو سجين سابق لدى القوات المسلحة رفقة محمود بن رجب و حسن زعيط و تم الإفراج عنه قبل بداية عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس، وأيضا بالإرهابي محمد شيوه والمليشياوي عثمان اللهب آمر سرية السلعة والإرهابي سالم المقطوف الصقري.

وأشار المصدر إلى أن البريشني شارك في عدد من أعمال القمع داخل الزاوية وفي طرابلس وشارك في إشعال الفتن بين قبائل الزاوية بالإضافة لعمليات الخطف والابتزاز والاتجار غير الشرعي.

وبين أن المليشياوي التحق بصفوف قوات الوفاق منذ أبريل 2019 وأصيب على مستوي الساق الأيمن خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور المطار نوفمبر 2019 .

وأكد أن البريشني أصبح يملك ثروة كبيرة ويقوم بأعمال تحشيد تجنيد الشباب مقابل مبالغ مالية في مدينة الزاوية ليقاتلوا في صفوف قوات الوفاق.

وأفاد المصدر أن هناك إخبارية تؤكد إرساله المقاتلين من المرتزقة السوريين والأسلحة والذخائر عن طريق البحر إلى مليشيات مدينة زوارة لأجل مواجهة الجيش قبل سقوط مدن صرمان و صبراتة.

وذكر المصدر أن البريشني قام بتصفية الجندي الطيب عبد سلام بوحراقة أحد جنود اللواء 106 التابع للقوات المسلحة الليبية بعد أن أصيب في محور اسبيعة وأسر من قبل مليشيات مدينة الزاوية وتم تصفيته داخل مستشفى الزاوية في 07 مايو 2019 .