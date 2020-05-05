وصول دفعة جديدة من الليبيين العالقين بالخارج إلى بنغازي تسكين العائدين من الخارج في أماكن مخصصة لدى عودتهم إلى بنغازي

بنغازي-العنوان

وصل إلى بنغازي عدد من المواطنين الليبيين العالقين بالخارج عبر منفذ أمساعد البري ومطار بنينا الدولي وجرى تسكينهم بالفنادق والاستراحات والمواقع التي تم تخصيصها للحجر الصحي واستكمال كافة الإجراءات الصحية بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا.

وأشرف على وصول المواطنين الليبيين، مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي وعضو لجنة بنغازي الرئيسية لمكافحة وباء كورونا، ناصر مختار الكاديكي، صحبة رئيس الخطة الأمنية المشتركة بنغازي، المقدم جمال العمامي، وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية.

كما أشرفا في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء مع رئيس وأعضاء الغرفة المركزية إلى مطار بنينا الدولي على استقبال رحلة قادمة من مصر عبر المنفذ الجوي، حيث تم اتخاذ الإجراءات الصحية عن طريق مكتب الرقابة الصحية الدولية، وأخذ العينات عن طريق معمل كوفيد – 19 بمركز بنغازي الطبي.