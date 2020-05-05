مكافحة كورونا زليتن تطالب العائدين من السفر بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية

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أخبار ليبيا24

طالبت لجنة مكافحة وباء كورونا بمدينة زليتن المواطنين العائدين من السفر بالالتزام بالعزل المنزلي الذاتي لمدة أسبوعين والتواصل مع فرق الرصد للإطمئنان عليهم وأخذ عينات من الأشخاص الذين لم تؤخذ منهم عينات لضمان سلامتهم وسلامة أهاليهم وكامل المدينة.

وشددت اللجنة في بيان لها على الالتزام بحظر التجول التي أعلنت عنه السلطات والتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة والمداومة على غسل اليدين.

وعن الحالة الصحية في المدينة أوضحت أن الفريق الطبي بعيادة الحرارة والفلترة ببلدية زليتن استقبل الإثنين عدد من الحالات بأعراض مختلف منها حالتي اشتباه بمرض فيروس كورونا 19.

وأضافت اللجنة أنه تم أخذ عينتين عن طريق فريق الرصد والاستجابة وأرسلت إلى المختبر المرجعي لهذا اليوم وسيقوم الفنيين بالمختبر بفحص العينات وسننشر النتائج .

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