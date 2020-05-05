مكافحة الأمراض: عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع تواليا

مكافحة الأمراض: عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع تواليا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن خلو 168 عينة من فيروس كورونا المستجد بعد أن جرى فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع.

وبهذا يؤكد مركز مكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا لليوم الرابع على التوالي.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه عقب الفحص المختبري على هذه العينات تبين أن نتائج التحاليل “سالبة” وخلوهم كافة من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز، تماثل إحدى الحالات المصابة بالفيروس للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 24 حالة.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد سجل 63 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا، من بينهم ثلاث حالات وفاة.