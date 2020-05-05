لملاحقة المهربين..خروج دوريات القوات المُسلحة لحوض مرزق وأوباري

مكتب اعلام منطقة الكفرة العسكرية أن مهمة هذه الدوريات فرض الأمن ومكافحة الجريمة والقبض على المهربين والخارجين عن القانون وتأمين الحدود الليبية الواقعة في كامل المنطقة.

وأشار مكتب إعلام المنطقة العسكرية إلى أن خروج الدوريات تنفيذاً لآوامر القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية والتي تقتضي برفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب الليبي.