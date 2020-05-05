لملاحقة المهربين..خروج دوريات القوات المُسلحة لحوض مرزق وأوباري

25
أخبار ليبيا24
انطلقت دوريات قتالية من وحدات القوات المُسلحة مجموع المناطق العسكرية الجنوبية إلى منطقتي حوض مرزق وأوباري.

مكتب اعلام منطقة الكفرة العسكرية أن مهمة هذه الدوريات فرض الأمن ومكافحة الجريمة والقبض على المهربين والخارجين عن القانون وتأمين الحدود الليبية الواقعة في كامل المنطقة.

وأشار مكتب إعلام المنطقة العسكرية إلى أن خروج الدوريات تنفيذاً لآوامر القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية والتي تقتضي برفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب الليبي.

المزيد من الأخبار

في إشارة إلى تكثيف تدخلاته العسكرية.. أردوغان: ستردنا قريبا أنباء سارة من ليبيا

الثلاثاء عودة 340 مواطن ليبي من تركيا عبر مطار مصراتة

الكشف عن مقتل عنصرين من المرتزقة السوريين في طرابلس خلال مارس الماضي

ليبيا في المراحل الأولى من تفشي “كورونا”..الصحة العالمية تطالب بزيادة…

المزيد

في إشارة إلى تكثيف تدخلاته العسكرية.. أردوغان: ستردنا قريبا…

الثلاثاء عودة 340 مواطن ليبي من تركيا عبر مطار مصراتة

الكشف عن مقتل عنصرين من المرتزقة السوريين في طرابلس خلال…