في إشارة إلى تكثيف تدخلاته العسكرية.. أردوغان: ستردنا قريبا أنباء سارة من ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “عملية دحر خليفة حفتر مؤخرا تمت بفضل الدعم المقدم إلى الحكومة الوفاق الشرعية في ليبيا المعترف بها دوليا”، في إشارة من إلى تكثيف تدخلاته العسكرية غير الشرعية في ليبيا.

وأكد أردوغان في كلمة متلفزة عقب ترأسه اجتماعا للحكومة اليوم الإثنين، أن “تركيا عازمة على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعمها الحكومة الشرعية في ليبيا”، على حد قوله.

وأضاف أردوغان: “مع كل خطوة يخطوها حفتر، يواجه مقاومة من الشعب حتى في المناطق التي يحتلها، ولذلك لن تكفي جهود الدول التي تقدم له أسلحة ودعمًا ماليًا غير محدود لإنقاذه”.

وأردف أردوغان قائلا: “بإذن الله ستردنا قريبا أنباء سارة جديدة من ليبيا، فأمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.