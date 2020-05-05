الثلاثاء عودة 340 مواطن ليبي من تركيا عبر مطار مصراتة

أخبار ليبيا24

أعلن وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات أن رحلات عودة 340 مواطنا ليبيا من العالقين بالخارج ستبدأ من صباح الثلاثاء اولى رحلاتها عبر مطار مصراتة الدولي.

وقال بوشكيوات إن أولى الرحلات ستكون يوم غد على تمام الساعة السابعة صباحا بواقع رحلتين , إحداها لشركة الخطوط الليبية والأخرى لشركة الخطوط الأفريقية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عمليات نقل المواطنين من تركيا إلى ليبيا ستستغرق 5 أيام, ومن ثم سيتم إعادة العالقين في تونس ويليهم العالقين في جمهورية مصر العربية.

وأوضح بوشكيوات أنه تم اختيار مطار مصراتة لعودة العالقين بسبب عدم توفر المناخ الأمني بمطار معيتيقة الدولي مشيرا إلى أن وزارة المواصلات قد نسقت مع شركة السهم للنقل البري على عمليات نقل المواطنين من مدينة مصراتة.

وأكد أنه تم التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن سلامة الأطقم الجوية واتخذت كافة إجراءاتها الوقائية لسلامتهم حسب الدليل الإرشادي للمركز الوطني.