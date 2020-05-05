البوسيفي: نعمل على متابعة إيقاف الأنشطة الرياضية المختلفة

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قال رئيس اللجنة المكلفة من هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق حسين البوسيفي، إن اللجنة تتابع تنفيذ قرار إيقاف النشاط الرياضي، بخصوص إغلاق القاعات الرياضية العامة والخاصة.