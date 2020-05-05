البوسيفي: نعمل على متابعة إيقاف الأنشطة الرياضية المختلفة
أخبار ليبيا24
قال رئيس اللجنة المكلفة من هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق حسين البوسيفي، إن اللجنة تتابع تنفيذ قرار إيقاف النشاط الرياضي، بخصوص إغلاق القاعات الرياضية العامة والخاصة.
وأكد البوسيفي أن الإجراءات التي تم اتخاذها ترتكز على إلغاء التجمعات لأية أنشطة سواء شبابية أو رياضية.
طالب رئيس اللجنة المكلفة المواطنين في كافة المناطق بعدم إقامة المباريات والمسابقات لسلامة الجميع.
وشكلت اللجنة فرقًا ميدانية مع وزارة الداخلية لضبط أي مخالفات لقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة .