معيتيق لـ”السفير الإيطالي”: إيريني غير كافية وأغفلت الحدود الشرقية

أخبار ليبيا 24

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، حيث تركز الاجتماع حول عملية إيريني البحرية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأوضح المجلس الرئاسي، في بيانٍ إعلامي له أمس الأحد، أن معيتيق أكد أن العملية غير كافية ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق، لافتًا إلى أنها أغفلت مراقبة الجو والبحر والحدود البرية الشرقية لليبيا، حيث تؤكد التقارير الأممية وغيرها تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم من وصفه بـ”المعتدي”.

ووفق البيان، أشار السفير الإيطالي إلى أن بلاده ستعمل مع ألمانيا وبعض الدول الأوروبية بشأن إعادة التوازن في العملية لمراقبة الحدود البرية ومنع تهريب النفط الخام بطرق غير الشرعية لضمان تنفيذ العملية بشكل حيادي.

وأجرى السفير الإيطالي، أمس الأحد، عدة لقاءات مع مسؤولين تابعين لحكومة الوفاق، أبرزهم وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، ورئيس مجلس النواب الموازي بطرابلس حمودة سيالة.

وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.