ليبيا في المراحل الأولى من تفشي “كورونا”..الصحة العالمية تطالب بزيادة الاختبارات

أخبار ليبيا24

طالبت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في ليبيا بزيادة الاختبارات وذلك بإنشاء مختبر في الجنوب واجراء اختبارات على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والالتهابات التنفسية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في ليبيا من التهديد الصحي الخطير الذي يمثله فيروس “كورونا” COVID-19 في البلاد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف إن تسجيل أرقام منخفضة لايعني أن ليبيا في مأمن من الوباء.

وأوضحت هوف أن ليبيا في المراحل الأولى من تفشي الفيروس ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى، وإذا لم يتم الاختبارات بشكل كبير سيكون من الصعب التكهن بنسبة انتشار المرض وانتشاره الجغرافي.

وتابعت “عدد الاختبارات التي اجريت حتى الان فقط 1802 عينة مختبرية من COVID-19 وهذه نسبة بسيطه ولا تعطي مؤشر حقيقي لانتشار المرض.

وسجلت في ليبيا حتى الآن 63 حالة إصابة بفيروس كورونا ، توفي منها 3 ، وتعافى 23 حالة، والحالات النشطة 37 حالة.