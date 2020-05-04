ديوان المحاسبة بطرابلس يؤكد خطف أحد مسؤولي الديوان من قبل وزارة الداخلية

ديوان المحاسبة بطرابلس يؤكد خطف أحد مسؤولي الديوان من قبل وزارة الداخلية

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، خطف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بالديوان رضا قرقاب اليوم الإثنين.

وأوضح الديوان في بيان له اليوم، أن عضو الديوان رضا قرقاب تعرض صباح اليوم للخطف والإخفاء القسري من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وأشار الديوان، إلى أن الغرض من عملية خطف قرقاب هو منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات وزارة الداخلية وحساباتها المصرفية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013.

ودان الديوان، بأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري الذي تعرض لها قرقاب، معربا عن أسفه في أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له، وفق نص البيان.

واعتبر ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس، أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعيا إلى سرعة الإفراج عنه دون أي قيد أو شرط.