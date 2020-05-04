بدء إعادة العالقين بالخارج اعتبارا من الثلاثاء المقبل عبر مطار مصراتة

بدء إعادة العالقين بالخارج اعتبارا من الثلاثاء المقبل عبر مطار مصراتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران و النقل الجوي بحكومة الوفاق الوطني هشام أبوشكيوات، أن رحلات إعادة الليبيين العالقين في تركيا ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل بواقع رحلتين يوميا.

جاء ذلك في اجتماع موسع لمتابعة عمل اللجنة المكلفة بتنظيم عودة المواطنين العالقين بالخارج الذي عقد اليوم الأحد بطرابلس، برئاسة هشام أبوشكيوات، وبحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار ومندوب عن وزارة الصحة وعدد من مندوبي شركات النقل الجوي ومصلحتي المطارات والطيران المدني.

وناقش الاجتماع، الخطوات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة لضمان سلامة الأطقم الجوية وسلامة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن، وفق ما نشر مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق.

وتقرر خلال الاجتماع اعتماد مطار مصراتة الدولي لقبول الرحلات الوافدة واستبعاد مطار معيتيقة الدولي من رحلات العودة بسبب القذائف العشوائية وتضرر أجزاء كبيرة من البنية التحتية بالمطار.

وبحسب مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، فإنه سيتم التركيز في هذه المرحلة على المواطنين العالقين بتركيا ثم تونس ثم باقي الدول تبعا لكل من أنهى فترة الحجر الصحي بسلامة وأجرى الاختبارات اللازمة.

وأشار المكتب، إلى أنه ستوزع بعض المطبوعات كدليل للإرشادات للأطقم الجوية التي توضح كيفية التعامل مع هذه الرحلات، بما يضمن سلامة التشغيل ونقل المواطنين العالقين بالخارج بدون أي مشاكل.

يشار إلى أن عدد العالقين بالخارج من الليبيين والراغبين بالعودة إلى البلاد قد بلغ حوالي 15 ألف مواطن.