امغيب: أردوغان يستخدم تونس قاعدة لقواته وممرًا للإرهابيين والمرتزقة إلى طرابلس

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ألمح عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إلى استطاعة الرئيس التركي رجب أردوغان، أن يجعل من تونس الدولة الجارة والشقيقة، قاعدة لوجستية لقواته وممرا للإرهابيين والمرتزقة والأسلحة منها إلى المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس.

امغيب انتقد، في تدوينة له، دور الرئيس التونسي قيس سعيد في هذا الأمر، قائلا “بموافقته على استخدام تركيا للأراضي والقواعد التونسية قد لايعلم أن هذا الأمر سوف يؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين”.

ووجه خطابه للشعب التونسي، قائلا “مطالب بتحديد موقفه من تصرفات الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، تقديراً واحتراماً لأواصر الأخوة والقربة والمصاهرة”.