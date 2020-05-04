أكرم الزوي: أقضي اغلب أوقاتي في التدريبات ومشاهدة المباريات القديمة

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قال اللاعب أكرم الزوي إنه يقضي أغلب أوقاته خلال الفترة الحالية بإجراء بعض التمارين الرياضية، بهدف الحفاظ على لياقته البدنية، بجانب مشاهدة بعض المباريات القديمة والاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك رفقة العائلة.

وأضاف الزوي :”توقيعي للفيصلي الأردني كان من خلال رغبة مشتركة بيني وبين الإدارة والجماهير”.

وتابع اللاعب :”بمجرد أن حدث اتصال بيني وبين إدارة الفيصلي فضلت العودة عن عروض أردنية أخرى حبا في خوض تحدٍ جديد مع الفيصلي للفوز بالبطولات”.

وعن طموحاته قال الزوي :”أملك طموحات كبيرة بعد الابتعاد لفترة عن الملاعب وتوقف النشاط، لكن أتمنى إثبات ذاتي والعودة بقوة لمستواي مع الفيصلي”.