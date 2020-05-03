ننتظر الأوامر للهجوم .. بن غربية: قاعدة الوطية تحت الحصار وترهونة في الكماشة على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار فإن الأحداث العسكرية على الأرض لا تزال متواصلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال القائد الميداني في قوات حكومة الوفاق، المدعو الطاهر بن غربية، إن قوات الوفاق أصبحت هي التي تبادر بالهجوم وتمسك زمام المبادرة، وفرضت سيطرتها الجوية الكاملة على التراب الليبي، وتواصل عمليات قطع الإمدادات التي ترهق قوات حفتر ، حسب قوله .

بن غربية أضاف – في مداخلة هاتفية مع قناة ليبيا الأحرار الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية – أن محور المشروع والمطبات قاب قوسين أو أدنى أن يكون تحت سيطرة قوات الوفاق بالكامل، لكن عندما انطلقت قوات بركان الغضب، وبدأت عملية مسح شامل بتمهيد من المدفعية على الأرض، وحققت تقدمات كبيرة جدا، وغنمت آليات ومصفحات وقتل العديد من المرتزقة، اكتشفت تفخيخ المنطقة بالكامل التي انسحبت منها قوات حفتر ، حسب ادعائه .

وتابع “العناصر التي انسحب من صبراتة هربت إلى قاعدة الوطية التي تقع الآن تحت حصار تام بري وجوي، والسلاح الجوي يضرب أي تحركات من القاعدة، وآخر العمليات مقتل 5 أشخاص، والأغلبية الموجودة في القاعدة من الموالين للنظام السابق ونقول لهم عليكم تسليم أنفسكم”.

واستكمل “تأثير سلاح الجو أصبح واضح في ميدان القتال، فقد نقصت عليهم الذخيرة والإمدادات، وأثناء تمشيط الطويشة وجدنا سيارات خلت من البنزين، ونطمأن أهالينا أن مدفعية البركات استطاعت استهداف المدافع والجراد بمنطقة سوق الأحد التي كانت تستهدف المواطنين، وتم تدميرهم من قبل مدفعية البركان”.

وعن اقتحام مدينة ترهونة، قال “مدينة ترهونة أصبحت في الكماشة، ويتم إعداد العدة وفي انتظار أوامر غرفة العمليات المركزية للهجوم عليها”.

يشار إلى أن مواطنون أصيب بجراح جراء سقوط قذيفة عشوائية في طريق المطار جنوب طرابلس.

وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار فإن الأحداث العسكرية على الأرض لا تزال متواصلة، وأعلنت قوات الوفاق أن الطيران التركي المسير نجح في تدمير شاحنة وقود بالقرب من بوابة سكريج كانت في طريقها لمدينة ترهونة، كما تم استهداف تمركز لقوات الجيش الوطني بمحور الخلاطات وآخر عند كوبري سوق الأحد .

من جهته أعلن الجيش الوطني عن إسقاط طائرة تركية مسيرة مع اندلاع اشتباكات عنيفة في محور طريق المطار وتقدم للوحدات القتالية بالجيش الوطني والسيطرة على بعض المراكز الجديدة.