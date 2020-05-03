نافيًا خروج ليبيا من دائرة الخطر..مسؤول: خطر كورونا في ليبيا لايزال قائما

نافيًا خروج ليبيا من دائرة الخطر..مسؤول: خطر كورونا في ليبيا لايزال قائما

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قال مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية WHO دكتور رمضان عصمان لا صحة للشائعات التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

وأضاف عصمان في تصريح صحفي أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التى وضعتها الجهات الطبية المختصة من أجل منع انتشار الفيروس.