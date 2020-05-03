لجنة كورونا في بلدية زليتن تواصل العمل لمكافحة الوباء

أخبار ليبيا24

ناقشت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في بلدية زليتن أعمال الفرق الطبية والصعوبات التي تواجه طبيعة عملها وذلك في اجتماع عقد السبت بديوان المجلس البلدي زليتن.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة عادل قمو إن أهم النقاط التى نوقشت هو التشديد على وضع آلية لاستقبال المواطنيين العائدين من السفر خلال الفترة القادمة من دولة تركيا و تونس و مصر و التي تبدأ يوم الثلاثاء.

وأضاف قمو أنه سيتم التنسيق مع المنافذ الجوية كمطار مصراتهة و المنافذ البرية و معرفة أسماء كل المواطنيين العائدين و مكان إقامتهم حال عودتهم و أرقام هواتفهم ليتسنى لقسم العزل التابع للجنة بالبلدية لوضع الخطوات المثلى لحمايتهم و حماية ذويهم و المجتمع.

وذكر الناطق الإعلامي أن اللجنة عاكفة بكل فرقها من أجل منع انتشار الوباء داخل المدينة واتخاذ الخطوات الفعلية كلا حسب مجاله و طبيعة عمله.

وأفاد قمو أن اللجنة شددت عبر غرفة الطوارئ كافة أصحاب المحال التجارية التقيد بتطبيق الحظر و تطبيق القانون على المخالفين باعتبار أن هذا الأمر يمس صحة المجتمع.