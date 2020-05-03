لتولي شؤون البلاد .. امغيب: حفتر سيعلن عن مجلس عسكري يكون هو رئيسه

لتولي شؤون البلاد .. امغيب: حفتر سيعلن عن مجلس عسكري يكون هو رئيسه امغيب : المجلس العسكري سيكون هو الممثل الوحيد للدولة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توقع عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن يعلن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر عن مجلسا عسكريا تناط به إدارة البلاد على أن يتولى هو رئاسته.

امغيب اعتبر هذا المجلس سيكون هو الممثل الوحيد للدولة الليبية، ومن حقه التدخل وإدارة كل ما يتعلق بليبيا وأهلها وثرواتها، ومنها النفط.

وقال في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن المجلس الجديد سيحظى بقبول دولي، مضيفاً أن الأوروبيين يسعون وراء مصالحهم، وهم أدركوا أن استمرار التدخل التركي في ليبيا سيحولها إلى مركز لمتطرفي العالم، وبالتالي سيسهل عليهم الاتجاه إلى جنوب أوروبا.

عضو مجلس النواب أكد أن حفتر فرض أمراً واقعاً جديداً بمقتضاه يسحب الشرعية من حكومة الوفاق ويسقطها، ولا تجد تركيا كياناً تدعمه.

وكان القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر، أعلن في بيان مرئي له، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة .