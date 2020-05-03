فرق طبية تبدأ في المسح العشوائي في مناطق بنغازي

فرق طبية تبدأ في المسح العشوائي في مناطق بنغازي

أخبار ليبيا24

باشرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا مساء أمس السبت المسح العشوائي داخل المناطق السكنية في مدينة بنغازي.

وقامت الفرق بالنزول لمناطق مختلفة و سحب العينات العشوائية ذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل اللجنة

واستهدف المسح العشوائي كل الأعمار من كلى الجنسين.

وكانت البداية بخمسة فرق في الميدان بمنطقة “السلماني الشرقي والسلماني الغربي وبن يونس وعمارات السبخة.

وتم توزيع الفرق بطريقة عشوائية و سحبت اليوم 50 عينة من جميع الشرائح وسيستمر إلى أن يصل العدد إلى 600 عينة.