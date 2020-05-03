باحثاً سُبل إجلائهم .. برلماني تونسي: وضع التونسيين في ليبيا معقد بسبب التوتر الأمني

وزارة الخارجية التونسية ستجد الحل المناسب للعالقين بسرعة

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أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب التونسي، ثامر سعد، إن لجنة التونسيين في الخارج في المجلس، ستلتقي غدًا الإثنين، مع ممثلين عن وزارة الخارجية التونسية، لبحث السبل الممكنة لإجلاء كل التونسيين العالقين في مختلف البلدان والتعجيل بإجلائهم من ليبيا، نظرًا إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك.
وذكر في تصريحات لـ”إندبندنت عربية”، أن وضع التونسيين في ليبيا معقد بسبب التوتر الأمني هناك، مؤكدًا أنه لا يقلّ أهمية عن حال آخرين عالقين، من بينهم طلبة في دول عدّة، مُعربًا عن ثقته في أن وزارة الخارجية التونسية ستجد الحل المناسب لهم بسرعة.
يذكر أن معبر ذهيبة قد أُغلق أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، منذ مارس الماضي، في إطار التدابير التي اتّخذتها الحكومة التونسية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

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