القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل 126 إرهابيًا في عمليات مداهمة بشمال ووسط سيناء الجيش المصري يستهدف الجماعات الإرهابية في سيناء

أخبار ليبيا24

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية اليوم الأحد مقتل 126 إرهابيًا تكفيريًا في عمليات نوعية نفذتها القوات المسلحة والشرطة خلال الأيام الماضية في شمال ووسط سيناء.

وأفادت أن القوات المسلحة، “نفذت عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل (126) فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء”.

وأوضحت أن، “القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير عدد (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعي منها ( “34” عربة على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي – “62” على الاتجاه الإستراتيجي الغربي – “20” على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي).

وبيّنت القوات المسلحة المصرية، أنها اكتشفت وفجرت عدد (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتها على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق، مشيرة إلى أنها ضبطت ودمرت عدد (56) سيارة، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وقالت القوات المسلحة المصرية، “إنها ألقت القبض على (266) فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم”.

وأضافت أنه، “نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية”.

وأكدت، أن القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر.