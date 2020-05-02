مكافحة الأمراض يعلن شفاء 4 حالات من “كورونا”

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أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم السبت أن من 4 حالات بين العينات السالبة والمؤكد إصابتها بفيروس كورونا تماثلت للشفاء.

وأشار المركز في بيان له عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إلى أن حالات الشفاء هي حالة أساسية، و ثلاث حالات لأشخاص مخالطين.

وأكد المركز الوطني أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم عدد (58) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا.

 

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