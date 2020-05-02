مكافحة الأمراض يعلن شفاء 4 حالات من “كورونا”

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم السبت أن من 4 حالات بين العينات السالبة والمؤكد إصابتها بفيروس كورونا تماثلت للشفاء.

وأشار المركز في بيان له عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إلى أن حالات الشفاء هي حالة أساسية، و ثلاث حالات لأشخاص مخالطين.

وأكد المركز الوطني أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم عدد (58) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.