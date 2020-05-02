سالم العماري رئيسا للجنة المسابقات للاتحاد العربي للكرة المصغرة

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انتخب الليبي سالم العماري رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة

وكان الاتحاد العربي للكرة المصغرة قد اختار قبل أيام الليبيان محمد صالح الزعلوك رئيسًا للجنة التحكيم، ومحمد رجب عبره رئيسًا للجنة التسويق والإعلان،

من جهة أخرى تم اختيار جلبير عبود (لبنان) رئيسًا لجنة المسابقات، وهشام محمد فياض (العراق)، رئيسًا للجنة الفنية وخالد الشوشان (تونس) رئيسًا للجنة التقنيات والإعلام.

وكوثر بلحاج محمد (تونس)، رئيسًا للجنة كرة القدم النسائية، وطارق العلايمي (تونس) رئيسًا للجنة القانونية، وأحمد سمير سليمان (مصر) رئيسًا للجنة التطوير، ومحمد بن جويعد (السعودية)، رئيسًا للجنة الاستثمار والنقل التلفزيوني.

وجاءت هذه الاختيارات خلال اجتماع الاتحاد العربي للكرة المصغرة الذي عقد الأربعاء عبر الإنترنت، برئاسة اللبناني أحمد دنش، ونائبه حسين الطويلب (ليبيا)، وعضوية محمد الدوسري (السعودية)، ومحمد الهادي (العراق)، وأشرف بن صالحة (تونس)، عضوًا ورئيسًا فخريًا.