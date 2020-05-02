رئيس الجزائر: كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الجمعة، أن بلاده كادت أن تطلق مسار لحل الأزمة الليبية، لكن جهات لم يسمّها عطلت هذا الحل لـ”حسابات سياسية”.

وقال تبون ، خلال ردّه على سؤال بشأن تعليقه على التطورات الأخيرة في ليبيا في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: “كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل في ليبيا وإطلاق عملية سياسية.. لكن فشلت المساعي”، بحسب ما نشر التلفزيون الجزائري الرسمي.

وأضاف تبون: “هناك من عطل الجهود الجزائرية، لأنه يعتقد أن ذلك سيكون نجاحا دبلوماسيا وبروزا لها في المنطقة”، دون تحديد المعني بكلامه.

وتابع الرئيس الجزائري: “حتى إفشال تعيين وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا في ليبيا كان في هذا السياق، لأن تجربته كانت ستساهم في الحل”، على حد قوله.

وبخصوص تصور بلاده للحل في ليبيا، قال عبد المجيد تبون: “اقترحنا مجلسا أعلى يجمع الفرقاء تنبثق عنه حكومة توافق لتبدأ العملية السياسية”، مشيرا إلى أن “كل القبائل الليبية قبلت الحل الجزائري”.

وأردف تبون: “لن يكون هناك أي مسعى في ليبيا دون مشاركة الجزائر.. هذا الأمر أبلغته لعدة مسؤولين ومبعوثين من مختلف الدول ونحن لدينا تصورا للحل، ونعتمد على الشرعية الشعبية هناك، وليست لدينا أطماع سياسية”، معربا عن أسفه للانزلاقات الخطيرة التي حدثت مؤخرا، على حد تعبيره.

وأكد تبون، على أن بلاده لن تتخلى عن ليبيا ، قائلا: “نحن في رمضان وأشقاؤنا يتقاتلون ولا وأحد يسعى لمعالجة وباء كورونا ؛ هناك خراب في خراب من أجل السلطة وإن شاء الله هؤلاء يرجعون لوعيهم ؛ هناك بوادر سيئة جدا وإذا لم تطفىء النار ستأتي على الأخضر واليابس”.

وكانت الجزائر قد قادت خلال الأسابيع الماضية، مساع دبلوماسية بين فرقاء الأزمة الليبية، واقترحت استضافة جلسات حوار الصيف القادم لإطلاق عملية سياسية تفضي إلى حل للأزمة.