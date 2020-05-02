دفاعات القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة تركية في “عرادة”

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كشف مصدر مطلع اليوم السبت أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الليبية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية ” TB2 “

وأوضح المصدر أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة، مؤكدًا أنها سقطت في باحة منزل لمواطن أربع شوارع الغزال في منطقة عرادة بطرابلس.

ومنذ اندلاع المعارك في العاصمة طرابلس تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة من إسقاط عدد كبير من الطائرات التركية المسيرة.

وفي أواخر أبريل الماضي أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول استهداف مدينة ترهونة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الجمعة، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية رصدت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وتقوم بإسقاطها.

وقبل إسقاط هذه الطائرة كانت الدفاعات الجوية بالقوات المسلحة الليبية أعلنت إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية “بيرقدار” أثناء محاولاتها استهداف تمركزات قوات الجيش في أكثر من موقع في أقل من 24 ساعة.