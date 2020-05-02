تسليم سيارة إسعاف ومعدات طبية لبلدية وادي البوانيس

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وصلت لبلدية وادي البوانيس سيارة إسعاف مجهزة ستقدم خدمة (( طبيب لعند البيت )) مجانا بمختلف مناطق بلدية وادي البوانيس تمنهنت سمنو الزيغن.

وبحسب المجلس البلدي وادي اليوانيس فإن هذه السيارة من ضمن القافلة الطبية المقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

هذا وتم تسليم مجموعة من المعدات والأجهزة الطبية الخاصة بمركز العزل الصحي الزيغن والتي كانت من ضمن القافلة الطبية.