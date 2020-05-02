بشأن المشاركة في الصراع الليبي..الجيش السوداني يتهم قناة الجزيرة بـ”التضليل”

أخبار ليبيا24

اتهم الناطق باسم الجيش السوداني عامر محمد اليومين الماضيين قناة الجزيرة بالسعي لتضليل الرأي العام المحلي والدولي والإقليمي تجاه الصراع في ليبيا.

وأضاف محمد أن قناة الجزيرة القطرية تسعى للتشكيك في مصداقية قيادة الدولة ونواياها المحايدة بنسج أخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية.

وأوضح في بيان له أن الطائرة الإماراتية هبطت بالمطار العسكري وهي تحمل مساعدات صحية وإنسانية في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات.

وأكد الناطق باسم الجيش السوداني العزم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة لادعائها وصول طائرة إماراتية لنقل جنود سودانيين للمشاركة في القتال في ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية السودانية نفت في منتصف أبريل المنصرم الادعاءات بشان مشاركة أي قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا، حول طرابلس أو غيرها.