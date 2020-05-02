الوطنية للنفط: خسائر إغلاق النفط تجاوزت 4 مليار دولار

أخبار ليبيا24

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن الانخفاض القسري في إنتاج النفط والغاز تسبب في خسائر مالية تجاوزت 4,348,518,033 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.

وأضافت المؤسسة أن الانخفاض تسبب أيضاً في تكبيد الخزانة العامة تكاليف إضافية تمثلت في تغذية العجز في المصادر المحلية بتغطيته من المصادر الخارجية الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على حساب المحروقات.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى ضرورة رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف إنتاج النفط والغاز من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأوضحت أنه بالرغم من كل الصعاب تستمر المؤسسة بتوفير المحروقات لسكان المناطق الشرقية عن طريق الموانئ المتاحة على امتداد الشريط الساحلي.

وأشارت إلى أن ناقلة بنزين وناقلتا ديزل قامت بالتفريغ في ميناء بنغازي يوم الاربعاء، موضحة أنها تقوم بتزويد مدينة طبرق وبقية المنطقة الشرقية بالمحروقات مباشرة من مدينة بنغازي.

وأضافت المؤسسة أنها تقوم بتزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء المدينة مباشرة؛ فيما تتلقّى المدن الواقعة في المناطق الغربية والجبلية احتياجاتها من الوقود من مستودعات الزاوية.

وأفادت المؤسسة أن مدينة زليتن والخمس ومسلاتة والقربوللي وأبوقرين ومصراتة، ومحطات توليد الطاقة في هذه المناطق فيتم تزويدها من مستودع مصراتة، وهو ما يجعل مستويات تخزين الوقود في مصراتة أعلى من غيرها في بقية المناطق.

وأكدت أن عملية نقل المحروقات إلى المناطق الجنوبية لاتزال أمرا صعبا وتعاني من التقطعات نظرا لتردّي الأوضاع الأمنية، رغم النجاح في إيصال بعض امدادات الوقود إلى المنطقة، إلاّ أنّ الأمر لا يزال يشكّل تحديا بسبب الصراع القائم.

ولفتت إلى أنها تواجه شحًا في المخصصات المالية لحساب المحروقات وفي سبيل إيصال المحروقات إلى كافّة المناطق، تلجاء المؤسسة وشركة البريقة أحيانا إلى تقسيم الشحنة إلى شحنات يتم تفريغها في عدة موانئ على امتداد الشريط الساحلي الليبي لضمان تمتع كافة المناطق بالمتاح من المحروقات.

وألإادت أنها ستواصل نشر أحدث الأرقام المتعلّقة بالمستودعات في ليبيا، بالإضافة إلى الشحنات القادمة، وذلك حتى يتمكّن الليبيون من الاطلاع على مدى توفر الوقود في مناطقهم.