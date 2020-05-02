السراج يطالب الكبير ببيع مخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 آلاف دولار سنويا

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بالشروع على وجه السرعة في عملية بيع المخصصات الشخصية للأفراد بالسعر المعتمد مضافا إليه الرسوم المقررة،

وأشار السراج ، في رسالته الموجهة إلى الكبير اليوم السبت ، إلى فتح منظومة مخصصات الأغراض الشخصية لبيع الدولار بقيمة 5000 دولار لكل مواطن سنويا حسب الرغبة والطلب ، مطالبا بموافاته بالموقف التنفيذي لذلك.

وقال السراج ، إن “هذا التوجيه جاء إعمالا لصلاحياتنا ومسؤولياتنا في حماية الاقتصاد الوطني وحرصا على استمرار العمل والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية المعتمدة من طرف رئيس المجلس الرئاسي، بناء على محضر الاجتماع المنعقد في 12 سبتمبر”.

وأضاف السراج ، أن التوجيه يأتي أيضا نظرا للانعكاسات الخطيرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن جراء تزايد الهوة بين سعر الصرف المعتمد للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية والسعر في السوق الموازية، وهو ما يهدد بنسف كل الإصلاحات الاقتصادية والعودة إلى مربع الأزمة الأول.