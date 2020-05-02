الجيش يحاصر ويقتل ويأسر مرتزقة تركيا السوريين في محور صلاح الدين

أخبار ليبيا24

نشرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي تسجيل مصور، جرى تسجيلها من قبل أحد المرتزقة السوريين، يظهر استهداف وحدات الجيش الوطني لتجمع من المرتزقة سوريين في محور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس.

وبينت المشاهد المصورة، وجود مجموعة تضم نحو 10 مرتزقة سوريين يتبادلون الحديث فيما بينهم وبين قائد سيارة يحاول الوصول إليهم لنقلهم لمكان ما.

وأظهر الشريط، أن أثناء محاولة المرتزقة الخروج من المبنى السكني الموجودين فيه، وبعد خروجهم بقليل، استهدفهم الجيش الليبي بقذيفة هاون، ما دفعهم للهرع من جديد إلى المبنى، وأثناء اختبائهم داخل المنزل بين التسجيل لحظة استهداف الجيش لهم من جديد، ما أدى إلى مقتل عدد منهم وجرح آخرين على الفور.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أنها تحصلت على التسجيل من آلة تصوير تخص أحد المرتزقة السوريين، وذلك بعد مداهمة المكان واستسلام بقية العناصر، بما فيهم مصور الفيديو، الذي فيما يبدوا كان يصور المشاهد من كاميرا كانت موضوعة على رأسه.

وتمكن الجيش الوطني من قتل المئات من المرتزقة السوريين، الذين جندتهم تركيا للقتال ضمن صفوف مجموعات الوفاق، وأسر العديدين منهم خلال المواجهات المسلحة في محاور العاصمة طرابلس.