نافيًا أي تقدمات للوفاق تجاه معسكر حمزة .. الخرطوش يعلن فشل محاولات التقدم في محور المشروع الخرطوش : إعلام الوفاق ليس لهم إلا الإعلام الكاذب بعد فشل محاولة التقدم المتكررة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، اليوم الجمعة، إنه “لا صحة لما يتم تداوله من أخبار بشأن تقدم قوات الوفاق والمرتزقة السوريين إلى معسكر حمزة ولا حتى محيط خزانات النفط في طريق المطار”.

الخرطوش أضاف ، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “ليس لهم إلا الإعلام الكاذب، بعد فشل محاولة التقدم في محور المشروع اليوم صباحًا، والقوات المسلحة في عين زارة تنجح في غنم مدرعة نوع كيربي “لميس” ومدرعة فورد”.

وأشار إلى أن “سلاح جو الغزو التركي المُسير يستمر في استهداف أرزاق المواطنين ويستهدف سيارة نقل وقود”، مؤكدًا “انتشال 6 جثث في محور المشروع تركها المرتزقة السوريين خلفهم بعد هروبهم صباح اليوم”.

وكانت القيادة العامة لقوات الجيش، أعلنت وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة للدعوات من الدول التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان، محذرة من أن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل ما وصفتها بـ “الميليشيات الإرهابية”.

وأعلنت حكومة الوفاق، رفضها للهدنة التي أعلن عنها خليفة حفتر، مؤكدة استمرارها في القتال من خلال مليشياتها والمرتزقة التابعين لها القادمين من تركيا.