الطبية الاستشارية: فرق الرصد تواصل سحب العينات من العائدين من مصر

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قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي الخميس إن فرق الرصد والتقصي تواصل العمل على أخذ عينات من المواطنين العائدين من مصر.

وأضاف الحاسي في الإيجاز الصحفي أن الفرق كانت في درنة واليوم في البيضاء وشحات وسوسة سحبت 725 عينة من المواطنين العائدين من مصر و لا توجد حتى الآن عينات إيجابية.

وتابع الناطق باسم اللجنة أن معمل كوفيد 16 في بنغازي استلم حتى الخميس عدد 400 عينه اشتباه بفيروس كورونا و لاتوجد بينها ااي عينات موجبة .

وأكد الحاسي أن المسح الطبي العشوائي داخل المناطق سيكون السبت على تمام الساعه 9:30 مساء، مشددًا على المواطنين مساعدة الفرق لكي تكمل مهمتها في أقرب وقت.