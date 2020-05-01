السويحلي: الهدنة التي تؤدي إلى تحسين قدرات قوات حفتر ولا يعقبها انسحاب كامل لا معنى لها

السويحلي: الحوار يكون فقط مع شركاء الوطن المؤمنين بالحل السياسى

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أخبار ليبيا 24 – خبر

علّق الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، على إعلان قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بدء هدنة إنسانية في ليبيا، استجابة للدعوات من الدول التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان.

السويحلي قال في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “الهدنة التي تؤدي إلى تحسين قدرات قوات حفتر ولا يعقبها انسحاب كامل، لا معنى لها ولا نحتاجها”.

‏وذكر“الحوار يكون فقط مع شركاء الوطن المؤمنين بالحل السياسى، والتوافق وعدم الإقصاء هما شرطان لضمان الاستقرار في ليبيا، وهذه الحرب بأثمانها الباهظة، يجب أن تكون آخر الحروب”.

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