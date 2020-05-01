الترجي التونسي يقنع حمدو الهوني بالبقاء
أخبار ليبيا24
اتفقت إدارة نادي الترجي الرياضي، مع اللاعب الليبي حمدو الهوني لتمديد عقده إلى ما بعد يونيو 2021، وذلك لضمان بقائه مع المجموعة خصوصا بعد وصول بعض العروض إليه عقب تألقه في مونديال الأندية 2019.
ومن المنتظر أن يوقّع الهوني على عقده الجديد، بعد نهاية فترة الحجر الصحي المفروضة في تونس، منذ أكثر من شهر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان الهوني قد أبدى في العديد من المناسبات ارتياحه للاستمرار مع الترجي، خاصة أنه لا يعاني من مشكلات مادية، عكس معظم الأندية في تونس.
وحقق الهوني إنجازًا تاريخيًا في مونديال الأندية، بعدما سجّل هاتريك أمام السد القطري في المباراة التي انتهت بفوز الترجي (6-2)، ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يفعل ذلك.