إعطاب مدرعات ومصادرة أخري .. قوات الجيش تتمكن من صد هجوم لقوات الوفاق

أ×بار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت غرفة عمليات أجدابيا، التابعة لقوات الجيش الوطني اليوم الجمعة، “صد هجوم بدأت به المجموعات الإرهابية السورية في ساعات الصباح الأولي.

الغرفة أوضحت ، في بيانٍ إعلامي موثق بالصور، أنها تمكنت من سحب عدد 2 مدرعات لميليشيا ماتسمي “باب تاجوراء” وبعض الجثث التي تُركت من قبل عناصر الحشد الذين لاذوا بالفرار.

وكانت القيادة العامة لقوات الشعب المسلح والقوة المساندة، أعلنت وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة للدعوات من الدول التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان، محذرة من أن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل ما وصفتها بـ “الميليشيات الإرهابية”.

ومن جهتها، أعلنت حكومة الوفاق، رفضها للهدنة التي أعلن عنها المشير خليفة حفتر، مؤكدة استمرارها في القتال من خلال مليشياتها والمرتزقة التابعين لها القادمين من تركيا.