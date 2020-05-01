إدارة الأهلي بنغازي تناقش جملة من المواضيع الهامة

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ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي أمس الأربعاء عدد من المواضيع الهامة وذلك في ، اجتماع النادي الدوري الثاني لسنة 2020.

ومن أبرز ماتم مناقشته إعداد مخطط وتصور للفرق الرياضية خلال المرحلة القادمة و اعتماد خرائط مقرات النادي بحي قاريونس وحي الزيتون والإذن بالبدء في تنفيذها إضافة إلى آخر ما توصلت إليه الإدارة في ملف الاستثمار والقضايا القانونية المتعلقة به.

هذا وتم مناقشة تخفيض المرتبات وتقليص الكادر الوظيفي و إعادة تشكيل الكادر الوظيفي للألعاب الرياضية، كما اتفق مجلس إدارة نادي الأهلي في بدء العمل بأكاديمية كرة القدم .

هذا وستتواصل إدارة نادي الأهلي في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة كافة الإجراءات المتفق عليها .