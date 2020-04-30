مقتل أحد عناصر شورى بنغازي خلال المعارك ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن أحد عناصر شورى ثوار بنغازي الإرهابي المدعو عبدالمنعم إبراهيم الجحاوي توفي متأثرا بجراحة التي تعرض لها خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة.

وأوضح المصدر أن المتطرف “الجحاوي” من مواليد 1988 ومن سكان مدينة بنغازي، وشارك في أحداث فبراير 2011 ومنها انضم إلى تنظيم أنصار الشريعة في مدينة بنغازي 2012.

وأضاف المصدر أن المتطرف شارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة بنغازي إلى أن تمكن من الهروب باتجاه مدينة مصراتة خلال العام 2017.

وذكر المصدر أن الجحاوي التحق بقوات الوفاق منذ ابريل 2019 وأصبح من ضمن “مليشيا عقبة” وهي سرية قوامها من عناصر تنظيم أنصار الشريعة التي هربت من مدن الشرق الليبي.

وأشار المصدر إلى أن عبدالمنعم لديه شقيقين قتلا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية وتابعين لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش”.