فتح صمام التحكم بمحطة الشويرف لعودة تدفق المياه إلى طرابلس ومحيطها

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ، عن فتح صمام التحكم لتدفق المياه عبر المسار الأوسط بمنظومة الحساونة سهل الجفارة لاستمرار تدفق المياه إلي طرابلس والمدن والمناطق المجاورة لها.

وقال الجهاز عبر صفحته في “فيسبوك” اليوم الأربعاء، إنه جرى فتح صمام التحكم بمحطة الشويرف بعد استكمال أعمال الصيانة لاستمرار تدفق المياه عبر المسار الأوسط والتي تسير بشكل جيد بما هو متاح من الآبار العاملة.

وبحسب ما ذكر الجهاز، فقد أكدت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بأنه تم يوم أمس الثلاثاء فتح صمامات التحكم بمحطة الشويرف لغرض أعمال التعبئة لتغذية مدينة طرابلس والمدن والمناطق المجاورة لها بالمياه عبر المسار الأوسط.

وناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ، كافة المواطنين وأصحاب المزارع بخفض الاستهلاك حتى تتم تغذية أكبر عدد من المدن والمناطق بالمسارين.