دخول الليبيين العالقون في ألمانيا للحجر الصحي السفارة ستقوم باستلام جوازات الليبيين العالقون ولن يتم ارجاعها إلا في المطار وبعد ختم الخروج

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت السفارة الليبية في برلين أن الليبيين العالقين ببرلين دخلوا للحجر الصحي في أحدى الفنادق اليوم الخميس تمهيدا للعودة الى ليبيا .

السفارة تابعت ستوقف إجراءات التسجيل والدخول إلى الفندق على تمام الساعة 18:00 بتوقيت ألمانيا من يوم غداً الجمعة ولن يقبل أي شخص بعد هذا التوقيت المحدد.

وأوضحت سيتم أخذ العينات لإجراء التحاليل فور الوصول الى الفندق على أن يلتزم كل مواطن بتعبئة النموذج المعد من قبل اللجنة الذي يحتوي علي المعلومات الشخصية لكل مواطن ومرافقيه والتوقيع على تعهد بالالتزام بضوابط الحجر الصحي .

وشددت على الإجراءات التي ستتخذ ضد كل مخالف لهذه الشروط وهي الأبعاد من برنامج الحجر الصحي .

هذا وستقوم السفارة باستلام جوازات السفر لكل المسافرين ولن يتم ارجاعها إلى أصحابها إلا في المطار وبعد ختم الخروج .

وأكدت السفارة أنه يمنع منعاً باتاً الخروج من الغرف في الفندق طيلة فترة الحجر و من يخالف ذلك سيتم ابعاده من برنامج الحجر الصحي.

واشارت ان وجبات الفطور والسحور والمشروبات الباردة والساخنة ستقدم للجميع داخل الغرفة وسيتم توفير الادوية والرعاية للمرضى داخل الحجرة بأشراف طاقم طبي .

وطالبت السفارة المواطنين بضرورة الالتزام بالنظم المعمول بها داخل الفندق خلال فترة الحجر والمحافظة على المواد المتوفرة في الغرف والمحافظة على النظافة العامة.

وسيتم في اليوم الأخير من برنامج الحجر الصحي أخذ العينات لإجراء التحاليل قبل المغادرة .