المصري يرغب في تجديد التعاقد مع مفتاح طقطق

المصري يرغب في تجديد التعاقد مع مفتاح طقطق النادي فتح ملف تمديد العقد نظرًا لانتهاء عقودهم بنهاية الموسم المقبل

أخبار ليبيا 24 – خاص

فتح مسؤولوا النادي المصري البورسعيدي، ملف تمديد عقود بعض اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل وعلى رأسهم الليبي مفتاح طقطق .

وذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي المصري، فتحوا ملف تمديد عقود ثلاثي الفريق عمر كمال عبد الواحد، وإسلام أبو سليمة، والليبي مفتاح طقطق؛ نظرًا لانتهاء عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

وأشارت التقارير أن اللاعبون الثلاثة رحبوا بشكل مبدئي بتمديد تعاقدهم، لحين عقد جلسة معهم لحسم بعض الأمور المادية.

وكان لاعبو المصري، تنازلوا عن نسبة 50% من رواتبهم المتبقة عن هذا الموسم، باستثناء البوركيني سعيدو سيمبوري.