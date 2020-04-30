السفارة الليبية في أسبانيا : كافة النتائج الأولية لليبيين هناك خالية من كورونا

السفارة الليبية في أسبانيا : كافة النتائج الأولية لليبيين هناك خالية من كورونا السفارة تطالب المواطنين الاستمرار في المحافظة على إجراءات الحجر الطبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

يتواصل الحجر الصحي في العاصمة الإسبانية مدريد للمواطنين الليبيين الراغبين في العودة إلى ليبيا .

وأشارت السفارة الليبية في مدريد إلى أن الأمور تسير وفق المخطط لها، مؤكدة أن جميع من دخل الحجر الصحي، نتائج تحاليلهم المختبرية “PcR” كانت سلبية بما في ذلك الطاقم الخدمي وأعضاء السفارة المرافقين لهم والذين خضعوا للتحليل .

وطالبت السفارة المواطنين الاستمرار في المحافظة على إجراءات الحجر الطبي وفق الشروط الصارمة حتى يضمن نتيجة التحليل الاخير وتتم العودة لأرض الوطن بسلامة .