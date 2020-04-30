الخارجية الروسية تدعم دعوات الهدنة الإنسانية في ليبيا بمناسبة شهر رمضان

إجراء محادثات بين الحويج وبوغدانوف تناولت العلاقات المشتركة والوضع الحالي

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أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الخارجية الروسية، دعم دعوات إقرار هدنة إنسانية في ليبيا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية في الحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، تناولت العلاقات المشتركة والوضع الحالي في ليبيا.

وأكد بوغدانوف على دعم روسيا لدعوات وقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان المبارك.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أعلن في بيان مرئي له، الإثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

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